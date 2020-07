Morricone, l’ultimo messaggio prima di morire: ‘non voglio disturbare’

Famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria musica ma assolutamente riservato nella vita, Ennio Morricone lascia questo mondo con un messaggio rivolto a tutti e scritto prima di morire.

“Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicini e anche a quelli un po’ lontani, che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita.”

Questo un passaggio della lettera che Morricone ha scritto ben prima della caduta che lo ha condotto alla morte questa mattina alle 2.20.

La lettera l’ha letta, alla presenza dei giornalisti, il legale della famiglia Giorgio Assumma autorizzato da quest’ultima a leggere il suo necrologio pubblicamente.

“Non voglio disturbare nessuno”, ha anche scritto il maestro che chiede i suoi funerali si svolgano in forma privata e alla presenza dei familiari e dei più stretti amici.

In un passaggio della lettera ricorda con affetto le sorelle e i loro cari, i suoi figli, alla nuora ed i nipoti.

Ma il saluto più sentito va alla moglie.

© AP Photo / Remy de la Mauviniere Ennio Morricone con sua moglie Maria Travia, 1989

“Per ultima Maria, ma non ultima. A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei va il mio più doloroso addio”.

Il premio Oscar Ennio Morricone è deceduto nella notte in una clinica a Roma. Celebre musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore del cinema mondiale come, Mission, C'era una volta in America, Per un pugno di dollari, Malena e Nuovo Cinema Paradiso. Morricone aveva 91 anni.