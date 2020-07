Ocean Viking ‘è in rada fuori da Porto Empedocle’: attende istruzioni

La Ocean Viking vede Porto Empedocle ma non è stata ancora autorizzata a entrare in porto, attende quindi in rada che la Capitaneria di Porto la autorizza ad attraccare.

“La #OceanViking è in rada fuori da Porto Empedocle su richiesta dell’autorità portuale. La nave è ancorata e attende istruzioni. Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco”.

Lo scrive Sos Mediterranee Italia aggiornando così la situazione della nave con a bordo 180 migranti che nella giornata di ieri aveva ottenuto dalle autorità italiane l’assegnazione del porto di Porto Empedocle dove attraccare per consentire lo sbarco dei migranti.

Sempre ieri, in mattinata, a bordo dell’imbarcazione era salita una equipe di medici italiani che ha provveduto ad effettuare i tamponi su tutti i migranti presenti. I risultati completi sono attesi per oggi e serviranno a chiarire l’eventuale presenza di casi Covid-19 tra i migranti salvati in mare.

Conte ha calato ‘le braghe’

“Il governo Conte sul tema immigrazione ha calato totalmente le braghe, rendendosi complice dei criminali e dei trafficanti di esseri umani. Quella dell'immigrazione clandestina è una catena economica che rende più della droga”, aveva detto poche ore fa Matteo Salvini intervistato da TGCom24.

​E Salvini ha anche aggiunto:

“Fossi stato io al governo mi avrebbero mandato altre 3 richieste di processo... Ma non avrei concesso nessun porto. Purtroppo con questo governo gli sbarchi sono triplicati e l'Italia è tornata ad essere campo profughi d'Europa.”