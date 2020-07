È morto il compositore Ennio Morricone

Il premio Oscar Ennio Morricone è deceduto nella notte in una clinica a Roma. Celebre musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore del cinema mondiale come, Mission, C'era una volta in America, Per un pugno di dollari, Malena e Nuovo Cinema Paradiso.

Morricone aveva 93 anni e qualche giorno fa si era rotto il femore.

La famiglia, attraverso l'amico e legale Giorgio Assumma, ha annunciato che i funerali si terranno in forma privata per "rispetto del senso di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza". Secondo la dichiarazione ufficiale Ennio Morricone è deceduto all'alba del 6 luglio a Roma.

Inoltre l'avvocato ha aggiunto che Morricone "ha conservato piena lucidità fino all'ultimo". Ha ringraziato la moglie e i figli per l'amore e la cura che gli hanno donato e ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico "dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività".

Morricone guadagnò grande fama grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Carpenter a Bertolucci. Morricone ha vinto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016.