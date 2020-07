Via libera a Ocean Viking, Salvini: "Che schifo"

Reazione di sdegno da parte di Matteo Salvini all'autorizzazione allo sbarco a Porto Empedocle della Ocean Viking, nave della Ong tedesca Sos Mediterranee, con a bordo 180 migranti.

Dure critiche al governo, accusato di spendere i soldi per i clandestini e non per i disabili.

Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci sono... Governo vergognoso. #portichiusi #OceanViking https://t.co/dSF69HrSbi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2020

​"Trafficanti di schiavi e mangioni dell'accoglienza gioiscono, tornano i bei tempi! Che schifo", commenta secco Salvini.

Il senatore ha anche espresso l'auspicio che alla prossime elezioni regionali gli elettori del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico tengano presente decisioni come questa nell'esprimere il loro voto.

La nave Ocen Viking era stata sei giorni in attesa prima che uno Stato costiero le assegnasse un porto sicuro.

L'ONG Sos Mediterranee aveva espresso dure critiche nei confronti dell'Unione Europea in merito alla gestione della vicenda. Ci sono stati anche tentativi di suicidio nei giorni precedenti al via libera.

L'attracco della nave al porto siciliano è previsto per lunedì mattina.