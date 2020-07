Figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Matteo Salvini: ‘sei omofobo e razzista’

Il figlio di Selvaggia Lucarelli avvicina Matteo Salvini per contestarlo pacatamente e dopo viene identificato dalla polizia. Gli ha dato del razzista e dell'omofobo.

Il figlio 15enne della giornalista Selvaggia Lucarelli ha contestato Matteo Salvini mentre questi era presso un gazebo del suo partito in zona Portello a Milano.

Il ragazzo, accompagnato dalla madre che ha ripreso tutta la scena con il suo smartphone, ha detto a Salvini di essere “razzista ed omofobo”. Salvini ironizzando ha aggiunto “anche un po’ fascista” ed ha continuato a scattarsi foto con le persone.

Il ragazzo, figlio anche di Laerte Pappalardo (a sua volta figlio di Adriano Pappalardo), ha continuato a manifestare la sua “libertà di pensiero” e sono intervenute le guardie del corpo, ma Salvini gli ha detto di lasciarlo stare: “no, no, ragazzi”.

Una signora che aveva appena terminato di farsi una foto con Salvini è intervenuta a difesa del politico, ma il giovane ha continuato a esprimere pacatamente la sua opinione.

Poco dopo si è allontanato ma è stato identificato dalla polizia durante quello che hanno definito un controllo.

I poliziotti, dotati di mascherina e in borghese, gli hanno chiesto le generalità affermando che il controllo non era dovuto a quanto avvenuto in precedenza.

I poliziotti hanno anche chiesto alla madre di non fare riprese perché non è consentito farlo durante l’identificazione di una persona.

Quindi il giovane è potuto andare via e ironizzando ha detto: “mi è andata bene che non mi hanno arrestato”.

Secondo lui quanto accaduto dimostra la poca libertà di opinione che la destra lascia ai suoi oppositori e a chi non la pensa come lui.

Il video sottostante, che mostra tutte le fasi e il pensiero del giovane, è stato pubblicato dalla pagina Facebook della Lega.