Ocean Viking autorizzata a sbarcare a Porto Empedocle: arriverà domani

La nave Ocean Viking ottiene l'assegnazione di un porto sicuro in Sicilia, attraccherà domani a Porto Empedocle. La Ong tedesca Sos Mediterranee si è lamentata per l'inutile attesa.

L’Ocean Viking, nave della Ong tedesca Sos Mediterranee, con a bordo 180 migranti è stata autorizzata a sbarcare a Porto Empedocle.

L’annuncio lo ha pubblicato la stessa Ong che ha preventivato l’arrivo nel porto siciliano per domani.

“Il non necessario ritardo su questo sbarco ha messo a rischio delle vite”, hanno fatto sapere i responsabili della Ocean Viking.

“Negli ultimi giorni l’UE ha taciuto. Non vi è stata alcuna iniziativa per riavviare l’accordo di Malta sul trasferimento delle persone soccorse. Non c’è stato alcun segno di solidarietà da parte degli Stati costieri”, denunciano.

La Ong riporta anche quanto il medico ha constatato salendo a bordo della nave:

“Sono stato in grado di osservare un enorme disagio psicologico sulla nave tale da considerare la situazione quasi fuori controllo, per gli ospiti e per l'equipaggio”.

6 giorni fra le onde

La Ocean Viking è rimasta in mare in attesa che uno Stato costiero le assegnasse un porto sicuro per 6 giorni.

Nella mattinata di oggi le autorità sanitarie italiane erano salite a bordo della nave per effettuare i prelievi che devono assicurare non vi siano persone affette dal Covid-19.

L’ex presidente del Partito Democratico Matteo Orfini quest’oggi era intervenuto sulla vicenda affermando che bisognava trovare una soluzione e si era rivolto direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Per carità, bello vedere un presidente del consiglio che va alla serata del @PiccoloAmerica. Ma mi piacerebbe averne uno che ci va dopo aver fatto assegnare un porto alla #oceanviking invece di bloccarla in mare come un Salvini qualsiasi”, si legge nel tweet.