Bollettino di oggi: 192.108 guariti (+164), 34.861 deceduti (+7), 14.642 casi attuali (+21)

Nel corso dell'ultima giornata sono stati rilevati 192 nuovi contagi da coronavirus, portando il totale dei casi di Covid-19 a 241.611.

Nell'ultimo giorno sono state registrate 164 nuove guarigioni dal Covid-19, che fanno superare quota 192mila al numero dei guariti, che ora sono 192.108.

Nelle ultime ventiquattro ore 7 sono state le vittime del coronavirus, in netto calo rispetto alle 21 registrate ieri, che fanno crescere il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'epidemia a 34.861.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono in leggerissima crescita nell'ultimo giorno, +21, portando i casi aperti di Covid-19 a 14.642. Tra i pazienti di Covid-19 i ricoverati negli ospedali con sintomi sono 945, 5 in più rispetto a ieri, i malati in terapia intensiva sono 74, 3 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare a casa con sintomi lievi o assenti sono 13.623, 13 in più rispetto a ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 37.462 tamponi. Dei 192 test con esito positivo al coronavirus, più della metà arrivano dalla Lombardia (98), seguita dall'Emilia-Romagna (24), Piemonte (18) e Lazio (14). In tutte le altre regioni il numero dei nuovi contagi è stato inferiore a 10, in particolare in Veneto (8), dove qualche giorno fa lo stesso governatore Zaia aveva parlato di "un aumento di rischio" dopo che un imprenditore vicentino positivo al Covid di ritorno dalla Bosnia non era rimasto in autoisolamento. Sette regioni sono a zero nuovi contagi nell'ultimo giorno: Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Umbria, Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia.