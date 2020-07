Napoli, spari in provincia contro esponente della camorra locale

Attimi di vero terrore ieri sera nel pieno centro di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove i sicari hanno esploso colpi di arma da fuoco tra la folla.

Ieri sera le strade di Torre Annunziata erano piene di persone a passeggio in questi giorni di gran caldo partenopeo, quando intorno alle 20.30 i due sicari hanno sparato su corso Vittorio Emanuele III nei confronti di Salvatore Palumbo, esponente del clan Gionta.

Gli spari hanno raggiunto l’auto su cui viaggia il pregiudicato infrangendo i vetri di quest’ultima e di una vetrina di un negozio lì vicino.

La vittima, uscita di recente dal carcere dove ha scontato una pena detentiva per estorsione, è rimasta illesa e non ci sono verificati per puro caso feriti tra i passanti che terrorizzati hanno cercato riparo come potevano.

Sull’attentato indaga il Commissariato di polizia di Torre Annunziata.

Una situazione esplosiva

A Torre Annunziata la situazione negli ultimi mesi è diventata esplosiva. Vari gruppi emergenti vorrebbero imporre la loro supremazia sul territorio e gestire i traffici, ecco quindi la faida tra gli emergenti per appropriarsi di quelle strade e vicoli lasciati scoperti dai vecchi clan in crisi.

La situazione economica precaria non farà che acuire il dramma.