Auguri Fiat 500: compie 63 anni e diventa elettrica

La Fiat 500 compie 63 anni ma non sembra e la Nuova 500 'La Prima' dà inizio a un nuovo corso nella sua storia con l'ibrido elettrico.

Compie 63 anni la Fiat 500 e se li porta davvero bene! L’auto economica pensata per gli operai degli anni ‘60 dello scorso secolo mentre l’Italia viveva il suo “boom economico”. Con la 500 si andava in vacanza sull’Autostrada del Sole in costruzione.

Ed oggi la Fiat 500 è ancora qui, trasformata nell’auto giovane per i giovani e in auto di culto.

Poco prima del lockdown, Fiat aveva annunciato il lancio della versione ibrida elettrica con un nuovo motore a benzina accoppiato al primo motore elettrico Fiat.

La pandemia ha però ritardato il lancio dell’ibrido elettrico Fiat che è stato montato anche sulla Panda e così, per i 63 anni della piccola 500, ecco la presentazione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rilanciare il marchio dell’auto italiana nel mondo.

Casa 500

Non solo, Fiat 500 ha un suo museo dedicato. Si chiama Casa 500 ed è visitabile anche virtualmente.

Un luogo virtuale da cui apprendere la storia del mito dalla sua idea, progettazione e immissione sul mercato nel 1957.

63 anni ma portati bene, la nuova Fiat Panda infatti non sembra temere il tempo e si proietta verso il futuro sposando la transizione energetica e il rispetto dell’ambiente. La versione speciale creata per il lancio, infatti, è vestita con una tappezzeria fatta della plastica recuperata dal mare.

Nuova 500 ‘La prima’

La nuova serie di Fiat 500 si chiama Nuova 500 ‘La Prima’, che sta a significare la prima autovettura Fiat con motore ibrido benzina/elettrico.

Il motore elettrico ha 320 chilometri di autonomia in ciclo combinato e si ricarica anche da casa con una presa dedicata da 7,4 kW di potenza.

Sotto il profilo tecnologico Nuova 500 ‘La Prima’ è dotata di tutor di frenata che interviene automaticamente se il guidatore non si rende conto di quanto sta avvenendo (sonnolenza e diminuita soglia di attenzione). L’autovettura è dotata anche di controllo della linea di carreggiata e di chiamata d’emergenza.