Tempesta tossica a Taranto: tromba d’aria disperde polveri dell’Ilva - Video

Su Facebook è apparso un video di un automobile che viaggia lungo la statale a pochi metri dall’impianto siderurgico Ilva, gestito da ArcelorMittal, mentre una colonna di carbone e minerale viene portata in aria da una violenta tromba d’aria.

Non si tratta di un nuovo problema, tenendo conto dei venti caratteristici della zona, ma le nuove gigantesche coperture costruite sul parco minerario non sono state in grado di neutralizzare la dispersione di polveri che ha provocato il disastro ecologico e umano della città dei due mari.

Il video è stato pubblicato dal gruppo Facebook Giustizia per Taranto che, in un posto, ha scritto quanto segue:

“Riceviamo questo video (girato oggi, 04.07.2020), che vorremmo fosse condiviso il più possibile, per far comprendere L'INUTILITÀ DELLE COPERTURE DEI PARCHI MINERALI! Queste polveri arriveranno lontano, non solo sul quartiere Tamburi!".

“Ecco a voi "il più bell'impianto d'Europa"!” si legge nel post, in riferimento alla dichiarazione dell’Amministratore Delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, che lo aveva definito “il più bello d’Europa”.