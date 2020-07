L'idea dei cinque stelle: smart working fino a fine anno per 1 dipendente pubblico su 2

Lo prevede uno degli emendamenti di M5S nel Decreto Rilancio, proroga fino al 31 dicembre 2020 sullo smart working per il 50% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che possono lavorare anche da remoto e dal 1° gennaio 2021 la percentuale salirà ad almeno il 60%.

Secondo le parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone si tratta di una rivoluzione in atto. Con l'emendamento verrà introdotto anche l'Osservatorio del lavoro agile per raccogliere dati e informazioni fondamentali e permettere di programmare al meglio le future politiche organizzative delle P.a. e lo sviluppo delle performance di dirigenti e personale.

"La pandemia ha avuto un impatto cruciale che sta già trasformando e trasformerà gli assetti sociali, economici, ambientali e delle politiche pubbliche. Il lavoro agile è parte integrante di questa trasformazione e chi lo nega o ne derubrica la portata a elemento di polemica politica non ha capito nulla o fa finta di non capire. Le rivoluzioni si possono guidare o subire. Preferisco governarle e il M5S non si smentisce in quanto forza che nasce come driver propulsivo delle rivoluzioni culturali in Italia" scrive il ministro Dadone in un post Facebook.

Lo smart working, o home working, è stato uno strumento largamente utilizzato nel periodo di pandemia permettendo a milioni di italiani di poter continuare a svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza dalle proprie case. Secondo l’indagine Cgil/ Fondazione Di Vittorio risalente a maggio il 94% dei lavoratori intervistati ha considerato la tipologia di lavoro come utile perché in grado di far risparmiare tempo ai dipendenti.