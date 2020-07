Coronavirus in Toscana, tre focolai tra stranieri: sovraffollamento tra le mura domestiche

Il presidente della regione Rossi pronto a firmare un'ordinanza per permettere ai sindaci di eliminare gli affollamenti domestici per mezzo di alberghi sanitari.

Nelle ultime due settimane sono stati registrati in toscana 3 cluster familiari, in tutto 18 persone straniere risultate positive che rappresentano oltre il 40% dei nuovi casi. Si tratta di contagi avvenuti all'interno delle mura domestiche per le condizioni di sovraffollamento in cui le famiglie vivono.

Per questa regione il governatore della regione, Enrico Rossi, è in procinto di firmare un'ordinanza che metta in grado gli enti locali di disporre degli alberghi sanitari per gestire di casi di sovraffollamento domiciliare e limitare la diffusione dei contagi fra individui appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Inoltre le nuove disposizioni prevedono il monitoraggio dei contagi all'interno delle comunità straniere, mediante un'adeguata esecuzione di test diagnostici, per tenere la situazione sotto controllo e tracciare i contagi.

Nelle ultime 24 sono stati registrati in Toscana nove nuovi contagi e due vittime e sono stati effettuati 2618 tamponi. I positivi in totale raggiungono il numero di 3200, di questi solo 13 i ricoveri, tre in meno di ieri, di cui due in terapia intensiva. Il livello più basso dallo scorso marzo.