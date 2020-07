Presentata al Quirinale la nuova Fiat 500 elettrica

E' stata presentata oggi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, la Nuova "Fiat 500" ad alimentazione elettrica. Erano presenti il Presidente di FCA John Elkann e Pietro Gorlier, Responsabile delle attività europee di FCA e Olivier Francois, Presidente Fiat Brand Global.

Il nuovo modello di Fiat 500 presentato al Quirinale rappresenta un messaggio di sostenibilità anche per il colosso automobilistico che ha fatto la storia italiana.

Oggi la Nuova Fiat 500 è stata ufficialmente presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come risposta alla mobilità sostenibile di domani, l’icona 500 è pronta a fare la Storia di nuovo.#Fiat #FiatElectric #InspiringChange #Pure500 #New500 #new500electric https://t.co/IIMHKrdQDt — Fiat Italia (@Fiat_IT) July 3, 2020

​L'occasione per la presentazione della nuova vettura è stata il compleanno della Fiat 500. La vettura mostrata al Presidente della Repubblica è un esemplare in carrozzeria cabriolet della serie limitata "La Prima" con livrea Celestial Blue. L'evento si è tenuto alla vigilia di una data importante per l'automobile: domani, sabato 4 luglio, ricorrerà il tredicesimo anniversario della presentazione della riedizione moderna della Fiat 500, avvenuta nel 2007.

​Fca ha precedentemente affermato la volontà di riuscire a completare la fusione con Psa entro il primo trimestre del 2021. La comunicazione è arrivata al termine dell'assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam.