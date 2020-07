Roma, esplode caldaia in albergo in zona Piazza Bologna: almeno 3 feriti

L'esplosione è avvenuta nel locale caldaie di un albergo in via Reggio Calabria, nella capitale.

Sono almeno tre le persone rimaste ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta all'interno di un albergo sito in via Reggio Calabria, in zona piazza Bologna a Roma.

A causare l'incidente, come riferiscono i Vigili del Fuoco sulla propria pagina Twitter, è stata un'esplosione all'interno del locale caldaie della struttura ricettiva.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri per mettere in sicurezza l'edificio e per garantire l'evacuazione delle persone presenti al suo interno.

🔴 #Roma, esplosione intorno alle 13 nel locale caldaie in un hotel in via Reggio Calabria: tre i feriti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Squadre sul posto

[14:00 #3luglio] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 3, 2020

