Milano, favorivano l'immigrazione clandestina con matrimoni combinati: 5 arresti

La Polizia di Stato di Milano ha posto in essere cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone coinvolte in un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Le indagini, che hanno portato ad indagare complessivamente su 78 persone, si sono concentrate su una serie di matrimoni fittizi e falsi esami di lingua italiana, mirati a far ottenere il permesso di soggiorno in cambio di ingenti somme di denaro.

La Questura del capoluogo lombardo ha reso noto che a finire in manette sono stati cinque individui, di cui due italiani e tre stranieri.

Per loro le ipotesi di reato sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione al falso ideologico in atti pubblici, corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio dietro compenso in denaro.