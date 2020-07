Sicilia, 8 migranti positivi in quarantena a Noto. L'ira di Musumeci: "La nave costa troppo"

Nella città barocca sono stati messi in isolamento anche alcuni poliziotti della scientifica. Non è chiaro se si tratta di casi positivi in quarantena o di misura cautelativa.

Sono risultati positivi al Sars-Cov2 8 dei 43 migranti sbarcati mercoledì al porto di Augusta, nel siracusano. Su tutte le furie il governatore della regione, Nello Musumeci, perché per la quarantena non è stata concessa una nave in rada, ma i positivi si trovano in isolamento a Noto, città capitale del barocco siciliano.

"Lo Stato dice che la nave costa troppo. E quindi si possono alloggiare a Noto, dove già si trovano. Avete capito bene: a Noto, perla del nostro turismo", scrive Musumeci in un post di Facebook.

L'episodio ha un precedente. La scorsa settimana, una trentina di migranti soccorsi con la nave Sea Watch e sbarcati a Porto Empedocle, sono risultati positivi al nuovo coronavirus e uno di loro è stato ricoverato in malattie infettive all'ospedale di Caltanissetta.

Il presidente della regione valuta di istituire una zona rossa attorno alla struttura dove si trovano in isolamento gli otto migranti positivi, a cui si sono aggiunti alcuni uomini della polizia scientifica in isolamento.

Ma il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, assicura che la struttura si trova in una contrada poco urbanizzata a circa 20 km dal centro abitato.

"Nessuna preoccupazione per la nostra comunità perché nessuna possibilità di contatto sarà consentita", scrive Bonfanti in un post di Facebook.

"Nessun contatto, nessun contagio e quarantena in sicurezza con presidio h24 delle forze dell’ordine con aggiunta di una aliquota dell’esercito per maggiore sicurezza e controllo dei perimetri della struttura", assicura.

Musumeci, dal canto suo, vuole delle risposte dallo Stato, sulla gestione dell'immigrazione in Sicilia durante la pandemia.

"Ma permangono due grandi domande: perché la quarantena sulla terra ferma? Perché nessuno ci informa sulle condizioni reali dei campi in Libia? Sono domande alle quali Roma ha il dovere di rispondere", dice il presidente della regione.