Campari trasferisce la sede legale in Olanda dal 4 luglio

In una nota diffusa dalla società il gruppo Campari ha comunicato il trasferimento della sede legale in Olanda con contestuale trasformazione in Naamloze Vennootscha, regolata dal diritto olandese è in calendario per il 4 luglio.

L'atto notarile olandese per il trasferimento della sede legale di Campari è previsto sia stipulato in data 4 luglio 2020, con efficacia in pari data, lo rende noto l'azienda in una nota.

"Con riferimento al trasferimento della Sede Legale di Davide CampariMilano S.p.A. (Campari o la società) nei Paesi Bassi, con contestuale trasformazione in Naamloze Vennootschap (N. V.) regolato dalla legge Olandese (la transazione), Campari

annuncia che l'atto notarile olandese per il trasferimento della sede sociale risolto dal l'Assemblea Straordinaria del 27 marzo 2020 dovrebbe essere firmata il 4 luglio 2020, con effetto sulla stessa data" si legge nel comunicato della società.

Transfer of Registered Office: Expected execution and settlement dates and new ISIN code https://t.co/xKpQajGr0K pic.twitter.com/VgWDPrCQRI — Campari Group (@GruppoCampari) July 1, 2020

​A seguito del trasferimento della sede legale in Olanda le azioni della società continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa italiana (MTA) con il nuovo codice Isin NL0015435975 che sarà attivo a decorrere dal 6 luglio 2020, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti.

L'annuncio del trasferimento della sede legale della compagnia era stato anticipato prima del lockdown e l'amministratore delegato Bob Kunze-Concewitz ha specificato la settimana scorsa che il trasloco non riguarderà la sede fiscale così come l'organizzazione aziendale, entrambe non soggette a mutamenti.