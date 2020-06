Inter, la nuova maglia a zig-zag scatena le proteste sui social

La società nerazzurra ha presentato la maglia per la prossima stagione, specificando che il suo design si tratta di un omaggio alla città di Milano. Una spiegazione che non ha messo a tacere i mugugni dei tifosi, scontenti della singolare divisa ufficiale.

Durante questo fine di stagione anomalo, con il campionato in corso e ancora tutto da decidere, è tempo di pensare già alla prossima stagione calcistica.

Lo ha fatto l'Inter, presentando la sua nuova divisa ufficiale, in cui le tradizionali righe su sfondo azzurro non sono più verticali ma a zig-zag.

Oltre a imitare le movenze del biscione, simbolo della società di via Turati, le righe sono un omaggio alla città di Milano, di cui richiamano la skyline fatta di grattacieli, celebrando il ritmo incessante del cuore economico della nazione.

L'intento del kit ufficiale in dotazione ai calciatori dell'Inter per la prossima stagione si chiama infatti Made of Milano, proprio per rinsaldare il legame tra la città meneghina, una delle sue due squadre e i suoi sostenitori.

👕 | ECCOLA



La nostra maglia Home per la stagione 2020-21



😍 Non vediamo l'ora di vederla indossata dai nerazzurri!#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/kYI4cM8eNX — Inter (@Inter) June 30, 2020

​"L’unicità dell’Inter è radicata nelle sue origini e si rispecchia anche nello spirito innovativo della città. Prendendo ispirazione dal movimento artistico degli anni ’80, la nuova divisa Home dell’Inter celebra la città di Milano attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta", cita la nota ufficiale diramata dal club del presidente Zhang.



La nuova maglia ha trovato subito i favori Christian Eriksen, che si sta ambientando sempre di più nel club nerazzurro.

​I tifosi non sembrano però concordare con il talento danese.

Il giornalista sportivo Roberto Cucchi commenta il fatto con ironia, pensando a quanto sarebbe stato difficile per la mamma di Boninsegna, calciatore dell'Inter negli anni Settanta, cucire la maglia del figlio con questi nuovi parametri.

Vedendo la nuova maglia dell' #Inter ho pensato alla storia che ho riportato ne #Lapartitadelsecolo, quella della prima maglia interista che la mamma di Boninsegna cucì per il figlio. Per fortuna della signora le strisce, allora, non erano a zig-zag... — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 30, 2020

​Tornando ad Eriksen, come scrive qualcuno pare proprio che la nuova maglia abbia trovato solo i suoi favori.

Quindi la nuova maglia dell'Inter piace solo ad Eriksen. 😅 — Martics (@LightsColours) June 30, 2020

​Qualcun'altro ironizza sull'influenza inconscia esercitata sul design dalla versione della serie animata sulla quarantena del fumettista Zerocalcare.

Quando ti 'spari' tutti gli episodi di

Rebibbia Quarantine

la sera prima di disegnare la nuova maglia dell'Inter.#Nike#Inter pic.twitter.com/4Y2ppD1usr — Bizio (@fabriziottavian) June 30, 2020

​Una pagina di satira sul calcio dedicata all'ex nerazzurro Goran Pandev, ma non solo, ironizza sul fatto che i tifosi la maglia tradizionale a strisce verticali la vedranno comunque. Sì, da ubriachi...

​Più sottile il sondaggio lanciato da un tifoso, che accosta il design della maglia ai fondamentali di alcuni calciatori della Beneamata ironizzando sulla loro qualità.

A cosa è ispirata la nuova maglia dell’Inter? ⚫️🔵 — il Tommi (@NonFarcela) June 30, 2020

Tante le critiche dunque. Ma c'è chi comunque cerca di mettere l'estetica in secondo piano e ricondurre il calcio alla sua essenza.