Bollettino di oggi: 190.248 guariti (+1.052), 34.767 deceduti (+23), 15.563 casi attuali (-933)

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 142 nuovi contagi, che aggiornano a 240.578 il numero complessivo di casi di Covid dall'inizio dell'epidemia in Italia.

Oggi in Italia 23 persone sono decedute per il coronavirus, in aumento rispetto a ieri dove le vittime erano state 6 fissando il record dall'inizio dell'epidemia. Complessivamente i morti per Covid in Italia sono 34.767.

Torna sopra mille l'incremento dei guariti nell'ultimo giorno, 1.052 per la precisione: in questo modo le guarigioni superano quota 190mila fermandosi a 190.248.

Meno di 16mila il numero di attualmente positivi al coronavirus, 15.563, in calo di 933 rispetto a ieri. Di questi la maggior parte è in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti (14.380), 1.090 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 93 sono i pazienti in terapia intensiva, in calo di 3 rispetto a ieri.

Analizzando i nuovi contagi a livello regionale, 62 su 142 arrivano dalla Lombardia, seguita dalla Campania con 24, spinta dal focolaio di Mondragone dopo giorni in cui si registravano pochi o nessun caso, poi dall'Emilia-Romagna con 20 e dal Piemonte con 11. In tutte le altre regioni meno di dieci casi, con 7 regioni a contagi zero: Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Oggi sono stati fatti 48.273 tamponi, in deciso aumento rispetto ai 27.218 di ieri.