Pensionata pusher, cane antidroga la sniffa: lei arrestata

Il fiuto dei cani antidroga non si smentisce mai e non si intenerisce neppure in presenza di una anziana pensionata insicura, balbettante e che suda freddo mentre i carabinieri di Ventimiglia le passano al setaccio l’automobile con l’unità cinofili.

La donna di 63 anni, corriere della droga per arrotondare la pensione forse emulando Leo Sharp, il veterano della seconda guerra mondiale interpretato magistralmente da Clint Eastwood nel suo film ‘Il Corriere – The Mule’, è stata arrestata.

Il labrador dell’unità cinofili della Guardia di Finanza di Ventimiglia le ha fiutato ben 8 chili di marijuana nell’autovettura.

I carabinieri che l’avevano fermata per un normale controllo, visto l’evidente nervosismo della signora e le sue continue risposte contraddittorie hanno deciso di far intervenire Cally il cane antidroga della Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia.

Cally in un attimo ha annusato la presenza di marijuana suddivisa in panetti del valore al dettaglio di circa 70 mila euro.

I militari hanno ritrovato la sostanza stupefacente tra le intercapedini della vettura.

Autovettura e stupefacente sono stati sequestrati, mentre l’anziana signora di 68 anni è stata trasferita in carcere, proprio come nel film del regista premio oscar Clint Eastwood.