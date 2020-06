Auto blu, quelle con autista sono 4 mila e in aumento: effetto censimento

Le auto blu in Italia sono in aumento grazie ad un curioso "artificio" contabile. Non mancano le strane situazioni di piccolissimi comuni con 3 auto blu.

Il mondo intricato della auto blu e delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni si arricchisce di nuovi dati ed elementi curiosi per certi versi, ma che fanno anche riflettere.

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a fare un po’ di conti rilevando che le auto di Stato in circolazione classificate come supercar sono 3.366, ovvero 1 su 10 sul totale delle 33.527 auto blu e grigie contabilizzate lo scorso anno.

Il numero delle auto blu dovrebbe però aumentare per un motivo molto curioso, il ministero della Funzione Pubblica di Fabiana Dadone ha infatti reso noto che al nuovo censimento delle auto in dotazione alle pubbliche amministrazioni hanno risposto molti più enti rispetto al passato. Per tale motivo è atteso un aumento delle auto blu supercar fino a 4 mila (+30%), ma anche le altre dovrebbero aumentare per effetto di questo “artificio” contabile e potrebbero quindi raggiungere le 35 mila o 40 mila unità.

Si tratta quindi non di acquisti in questo caso, ma di un censimento che diviene più preciso e corrispondente alla realtà, perché più P.A. vi risponderanno finalmente. Il censimento è atteso per fine luglio, slittato da aprile a causa della chiusura delle attività.

Gli enti che rispondono al censimento

Lo scorso anno hanno risposto al censimento 8.366 enti sul totale di 10.164, mentre nel 2018 gli enti rispondenti erano stati soltanto 6.884.

Nei ministeri, scrive ancora Il Messaggero, sono parcheggiate 160 vetture ad uso dei ministri e dei ministeri. A livello regionale, le Regioni dispongono di circa 1.500 autovetture e i Comuni dispongono di 16 mila autovetture.

Le stramberie

Al netto delle auto usate per scopi di servizio funzionali all’attività svolta, vi sono le “stramberie” di alcuni comuni che lasciano quantomeno perplessi, come nel caso citato da Il Messaggero del comune di Giarratana in Sicilia, dove sono censite 4 auto blu a uso esclusivo con autista: il comune conta meno di 3 mila abitanti.