Autostrade, lunedì di fuoco in Liguria su A7 Milano-Serravalle-Genova e A10

Ancora in sofferenza le autostrade A7 e A10 in Liguria. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 9 chilometri tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per tratto chiuso da quest’ultima località fino a Isola del Cantone per lavori. Si consiglia di entrare a Vignole Borbera per chi è diretto a Milano.

Restiamo sulla A7 Milano-Genova per darvi conto di varie code e chiusure. A Genova, chilometro 113,6 direzione Milano, c’è coda tra Sampierdarena e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

L’area di servizio Giovi Est è chiusa perché il tratto autostradale è chiuso.

Il servizio di ristorazione presso La Lanterna al chilometro 133,2 direzione Milano non è disponibile: manca l’energia elettrica.

A10 Genova-Ventimiglia

Passiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia per informarvi che tra Genova e Voltri c’è coda di 10 chilometri all’altezza di Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori: il traffico è congestionato.

Coda di 3 km anche sul tratto Arenzano-Voltri per lavori e su Voltri-Genova coda tra il Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pra’, sempre per lavori.

A Voltri, provenendo da Ventimiglia e verso Gravellona Toce, c’è coda al chilometro 12,6 per lavori.