Disney+, le uscite di luglio 2020

Dall'acclamato musical "Hamilton" al visual album "Black is King" di Beyoncé, passando per la terza stagione di "Penny on M.A.R.S.", tutte le novità in uscita questo mese sulla piattaforma televisiva della Walt Disney Company.

Un' estate di fuoco, quella che si prospetta su Disney+, e non solo per le elevate temperature.

La piattaforma televisiva del celebre studio di animazione si appresta a inaugurare il mese di luglio con novità che faranno felici tutti gli appassionati.

Si parte dall'acclamatissimo musical di Broadway "Hamilton", che negli Stati Uniti ha messo d'accordo pubblico e critica. Con testi e musiche di Lin-Manuel Miranda, personalità di spicco del teatro statunitense, il musical narra la storia di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori, strizzando l'occhio anche all'attualità.

Vincitore del premio giornalistico Pulitzer e di 11 Tony Awards, gli "Oscar" di Broadway, il musical presenta un'accattivante colonna sonora che mescola i generi hip-hop, jazz, R&B e Broadway.

A proposito di R&B, il riferimento è d'obbligo per la sua regina contemporanea, Beyoncé, e il suo visual album "Black is King", scritto, diretto e interpretato dalla star texana. Il progetto si basa sulle canzoni dell'album "The Lion King: The Gift", tratto dalla colonna sonora del lungometraggio di animazione "Il Re Leone", di cui reinterpreta i temi focalizzandosi sulla dimensione della cultura africana e dell'orgoglio nero.

Un'uscita che avviene in contemporanea all'operato del movimento Black Lives Matter e si inserisce perfettamente nel discorso politico-culturale degli ultimi mesi.

Passando alle serie, a luglio arriverà anche la terza stagione di "Penny on M.A.R.S.", serie di produzione italiana girata in lingua inglese. Continuano così le avventure di Penny, l'adolescente che è un mix di timidezza e talento, insicurezza e bontà, interpretata da Olivia-Mai Barrett. Centrale anche in questo caso la colonna sonora, poiché il M.A.R.S. a cui fa riferimento il titolo è un liceo musicale dal quale la protagonista muove i primi passi verso il mondo dello spettacolo.

Arriverà sulla piattaforma anche "Alex & Co.", serie di cui "Penny on M.A.R.S." è uno spin-off, sempre ambientata in un contesto liceale.

Sul versante cinematografico in arrivo il film "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni", favola natalizia ispirata al celebre balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij, che racconta la storia di Clara (Mackenzie Foy), una ragazza che cercando una chiave in grado di aprire una scatola donatale dalla defunta madre finisce in un magico universo parallelo.

Altro film stavolta di animazione, è "Spie sotto copertura", mix di commedia e spy story in cui agente segreto Lance Sterling (graficamente ispirato a Will Smith) finisce per essere tramutato in un piccione.

Le novità del mese si chiudono con il delizioso cortometraggio del 2012 "Paperman", dell'esordiente John Kahr, in cui un giovane solitario cerca di conquistare una sconosciuta sullo sfondo della New York degli anni Quaranta.