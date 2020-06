Bollettino di oggi: 189.196 guariti (+305), 34.744 deceduti (+6), 16.496 casi attuali (-185)

Solo 6 nuovi morti nelle ultime ventiquattro ore in Italia per il coronavirus, è il dato più basso dall'inizio della pandemia.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 126 nuovi casi del coronavirus, portando il totale dei contagi così a 240.436.

Nell'ultimo giorno sono morte per il coronavirus 6 persone: è il dato più basso dall'inizio dell'epidemia in Italia. Complessivamente i decessi per Covid-19 registrati nel Belpaese sono 34.744.

Oggi si contano 305 guariti in più, che fanno crescere il numero totale delle guarigioni a 189.196.

Sempre in costante calo il numero di persone attualmente positive al coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore sono 185 in meno, in questo modo il numero dei casi aperti di Covid-19 scende a 16.496. La maggior parte dei pazienti, per la precisione 15.280, si cura a casa dal momento che ha sintomi lievi o assenti, mentre i ricoverati in ospedale con sintomi sono 1.120, in calo di 40 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 96 persone, 2 in meno rispetto a ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 27.218 tamponi. Tra i 126 nuovi casi rilevati oggi, più della metà arrivano dalla Lombardia con 78, seguiti a distanza dall'Emilia-Romagna con 16. In tutte le altre regioni sono stati registrati meno di 10 casi, mentre otto regioni sono a contagi zero: Marche, Friuli Venezia-Giulia, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Calabria.