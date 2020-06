Meloni contro i Navigator: Sono un danno erariale per lo Stato

Il leader di Fratelli d'Italia Giogia Meloni attacca la figura del Navigator assunti a tempo determinato dal governo Lega-M5s per aiutare i percettori del Reddito di cittadinanza a trovare un lavoro a tempo indeterminato o comunque un lavoro al di là della sua durata.

Scrive la Meloni su Facebook commentando un articolo di un quotidiano online che ha sollevato la questione sulla utilità della figura del Navigator:

“Nuova puntata degli sprechi di soldi pubblici targati M5S. Non solo miliardi buttati per dare il Reddito di Cittadinanza a finti bisognosi, ma anche centinaia di milioni di euro buttati per gli inutili “Navigator” inventati da Di Maio”, si legge nel post.

Meloni si arrabbia per il fatto che persone stipendiate dallo stato e che di fatto sono rimaste a casa durante il lockdown perché gli uffici per l’impiego sono rimasti chiusi per l’impossibilità di erogare un servizio di ricerca del lavoro durante la chiusura delle attività produttive, hanno oltre lo stipendio ricevuto dall’Inps anche un indennizzo di 600 euro.

“3000 persone senza specifiche competenze assunte a 27.000 euro l’anno con contratto a tempo determinato che dovrebbero trovare un lavoro a tempo indeterminato ai percettori di Reddito di Cittadinanza. Lo avevamo detto da subito che era una idiozia, ora i numeri certificano il fallimento. La app (pagata milioni) non esiste ancora; quasi zero i posti di lavoro ottenuti grazie ai Navigator, che a oggi di fatto sono pagati per non fare nulla (come i percettori di RdC, loro colleghi), ma alcuni hanno avuto anche la faccia tosta di chiedere (e ottenere) il bonus coronavirus da 600 euro. Quanto deve durare questo scandalo? Possibile che a nessuno venga il dubbio che tutto ciò possa configurare un danno erariale per lo Stato?”, si conclude.