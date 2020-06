Zaia impone Test Covid-19 alle badanti che rientrano da Paesi extra UE

Luca Zaia in Veneto impone il test del tampone Covid-19 a tutte le badanti che rientrano dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Il governatore della Regione Veneto ha detto durante la conferenza stampa di quest’oggi, che la misura serve a tutelare le persone anziane che le badanti accudiscono e i loro familiari.

Una forma di protezione, ma che non prevede un sistema di irregimentazione: i tamponi non verranno fatti all’arrivo in aeroporto o nelle stazioni ferroviarie. Le badanti dei Paesi extra UE che rientrano in questo periodo nella Regione Veneto dovranno spontaneamente rivolgersi al sistema sanitario regionale.

Le badanti potranno dunque rivolgersi anche ai medici di base.

Questa misura entra in vigore a partire da mercoledì 1 luglio, giorno in cui l’Italia riaprirà i confini con alcuni Paesi non UE.

Mascherine in Lombardia fino al 14 luglio

Nonostante il caldo si faccia sentire in tutta la sua temporanea intensità anche in Lombardia, il presidente della regione Attilio Fontana ha deciso con una ordinanza di estendere l’obbligo di utilizzo della mascherina in pubblico fino al 14 luglio compreso.

Fontana non se la sente di abbassare la guardia e anche se riconosce che fa caldo, chiede ai lombardi di compiere anche questo ulteriore sforzo.

Si consiglia l’uso della mascherina chirurgica in particolare agli anziani perché permette una maggiore respirabilità.