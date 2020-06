Lombardia, Fontana: obbligo di mascherina per altre due settimane

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha confermato che l'obbligo di portare la mascherina in Lombardia si protrarrà per altre due settimane.

In Lombardia è stato prolungato di altre due settimane l'obbligo d'indossare la mascherina all'aperto, ha dichiarato il governatore della regione Attilio Fontana.

La scelta di prolungare l'obbligo arriva dopo una riunione con degli esperti, nonostante un miglioramento significativo. Tuttavia come affermato dallo stesso Fontana "per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene".

Fontana è intervenuto durante l'evento Salute Direzione Nord - I discorsi del Coraggio a Milano. In particolare il governatore ha sottolineato che se fosse stata concessa maggiore autonomia alla regione durante l'emergenza sanitaria "avremmo avuto più medici, infermieri e personale e probabilmente avremmo potuto dare una risposta migliore rispetto a quella che abbiamo dato".

In particolare, secondo il governatore, la burocrazia ha rallentato il potere decisionale e di reazione della regione alla pandemia.

"Non vogliamo essere sommersi dai tempi che la burocrazia ci impone", ha affermato Fontana.

Per quanto riguarda la ripresa economica Attilio Fontana ha dichiarato che sarà necessario andare oltre "queste regole che ci stanno strozzando" e che la regione dovrà avere il coraggio d'innovare, d'intervenire anche fino ai limiti consentiti dalla legge e dimostrare che ci sono strade che vanno percorse con più coraggio a livello nazionale".

Ieri Fontana era presente alla Messa da Requiem di Bergamo per commemorare le vittime del coronavirus.