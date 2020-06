Narvalo, mascherina intelligente e connessa nata al Polihub di Milano

Dal Politecnico di Milano e dalla "fiocina" della società BLS, arriva una mascherina Made in Italy dal design italiano e dal cuore tecnologico. Narvalo è la mascherina FFP3 connessa allo smartphone.

Dalla città della moda e dello stile italiano non poteva che arrivare una mascherina che potesse rispecchiare il modo di vivere del nostro paese. E così è nata Narvalo, una start-up cresciuta nel Polihub del Politecnico di Milano e prodotta dalla società italiana ma internazionale BLS.

La mascherina Narvalo è accattivante nella forma e nel design non c’è che dire, ma è il cuore tecnologico ad attrarre maggiormente la nostra attenzione.

Il dispositivo di protezione delle vie aeree è infatti realizzata con materiali che la certificano FFP3 secondo la norma EN 149:2001+A1/9: il massimo della protezione contro virus e agenti inquinanti.

© Foto : Narvalo Mascherina italiana FFP3 di Narvalo Urban Mask

La Narvalo PRO-tection Mask, questo il suo nome commerciale, si compone di una mascherina a superfiltrazione (99,9%) prodotta in Italia dalla BLS che, grazie ai carboni attivi e ai 5 strati di protezione, protegge le vie respiratorie da virus e batteri e dagli agenti inquinanti delle nostre città come i PMI, il benzene e così via.

La caratteristica che salta agli occhi è la valvola frontale che l’azienda definisce “studiata per massimizzare il deflusso dell’aria”, così da evitare l’accumulo di calore e umidità all’interno della maschera.

La mascherina connessa

Nella versione IoT, la mascherina si connette ad una applicazione che dal prossimo 10 luglio sarà resa disponibile su Apple Store e Play Store.

L’applicazione, comunicando con il sensore posto nella valvola frontale, fornirà utili informazioni sulla qualità dell’aria che l’utilizzatore sta respirando.

Il design

Abbiamo parlato di design, esso è garantito dal tessuto 3D traspirante che riveste la mascherina idrorepellente.

Il tessuto è stato progettato antistrappo, traspirante e lavabile.

Qui sotto il video dimostrativo.