La proposta di Zingaretti al M5s: 10 ragioni per dire di sì al Mes

Il segretario del Pd chiede al governo di non tergiversare ed elenca una serie di riflessioni su come investire i fondi del Mes.

Il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti, propone di attivare il Mes e di investire i suoi fondi nella digitalizzazione delo settore sanitario, nella ricerca, in una maggiore centralità della medicina territoriale e di quella di base.

Secondo Zingaretti queste sono solo alcune delle 10 ragioni per dire sì al Mes, lanciando un appello al M5s affinché cambi atteggiamento sui fondi Ue.

"Sul tavolo risorse mai viste"

Secondo Zingaretti ora "chi sta governando l'Italia ha l'obbligo di non tergiversare" in quanto tali risorse messe sul tavolo per la sanità "non sono mai state viste".

Nella sua lettera sul Corriere della Sera ai Cinque Stelle Zingaretti elogia il lavoro del personale sanitario e allo stesso tempo afferma che il sistema sanitario ha bisongo di una rivoluzione e di "un salto nel futuro" in quanto questa pandemia ha mostrato "tutti i suoi limiti".

Dunque il segretario del Pd invita a sfruttare i fondi messi a disposizione dal Mes, risorse da usare, a detta sua, "per quei grandi investimenti che ci permetteranno di migliorare la qualità dell'assistenza e della cura delle persone e, insieme, anche di dare un concreto impulso alla ripresa economica".

Inoltre ha auspicato a porre fine ai "tagli al sistema sanitario", e ha presentato dieci punti di discussione su come potrebbero essere spesi i soldi del Mes: