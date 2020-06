Ricciardi su riapertura frontiere italiane: No a chi non ha gestito pandemia a casa sua

Il professore Walter Ricciardi, membro per l’Italia dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è molto chiaro nel consigliare a chi l’Italia dovrebbe aprire le sue frontiere ed a chi invece le dovrebbe lasciare chiuse.

“È giusto – afferma intervistato da La Repubblica – chiudere a quegli Stati che non hanno preso misure tempestive di contenimento, hanno lasciato che la curva epidemica si alzasse e hanno ancora una circolazione del virus di piena intensità”.

Il riferimento del professore è rivolto a paesi come gli Stati Uniti d’America, che cita nell’intervista affermando che lì ci sono degli Stati in cui la curva dei contagi è “in piena crescita esponenziale”.

Il suo consiglio è quindi di chiudere “ai Paesi che hanno ancora tanti casi” e di aprirsi ai paesi che ne hanno dimostrato di tenere sotto controllo la situazione o che hanno messo in campo “una strategia di contenimento” e in questo caso il professore Ricciardi si riferisce in particolare alla Cina e alla sua metodologia.

Ciò non vuol dire che non bisognerà proseguire con il monitoraggio di tutti i turisti provenienti dall’estero. Il controllo alle frontiere deve restare, non devono “passare le frontiere senza verifiche”.

I focolai in Italia erano prevedibili

Ricciardi parla anche dei vari focolai che stanno sorgendo qua e là lungo lo stivale e afferma che questi erano ampiamente previsti e prevedibili, oramai siamo in una fase “successiva a quella con più contagi” ha detto l’esperto.

In precedenza il New York Times citando fonti europei e bozze di documenti ha riferito che l'Unione Europea potrebbe lasciare il divieto d'ingresso per i cittadini di paesi in cui la situazione con il coronavirus è ancora in bilico. Tra questi paesi ci sono Russia, Brasile e Stati Uniti.