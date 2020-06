Bollettino di oggi: 188.891 guariti (+307), 34.738 deceduti (+22), 16.681 casi attuali (-155)

Il numero dei casi totali dall'inizio della pandemia ha raggiunto 240.310, tra cui 188.891 guariti, 34.738 deceduti e 16.681 attualmente positivi.

Nell'ultimo giorno 307 persone sono guarite dal Covid-19, facendo così crescere il numero complessivo delle guarigioni dall'inizio dell'epidemia a quota 188.891.

Nelle ultime ventiquattro ore in lieve aumento le vittime del coronavirus, anche se il numero non è da prendere come un segnale d'allarme: 22 sono stati i deceduti, che fanno salire il numero dei morti di Covid-19 a 34.738.

Nell'ultimo giorno sono 155 in meno i pazienti positivi al coronavirus, che in questo modo scendono a 16.681. Di questi la stragrande maggioranza, per la precisione 15.423, si cura a casa dal momento che ha sintomi lievi o assenti, mentre i ricoverati in ospedale con sintomi sono 1.160, in calo di 100 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 98 persone, 1 in più rispetto a ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 37.346. Dei 174 tamponi positivi rilevati oggi, più della metà sono in Lombardia con 97, seguiti a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Veneto sopra i dieci casi rispettivamente con 21, 14, 14 e 11. Nelle altre regioni il numero dei nuovi casi è inferiore a 5, con ben otto regioni a contagi zero: Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.