Bonus babysitter: i nonni possono essere pagati per fare… i nonni

Bonus babysitter anche ai nonni non conviventi. Lo ha stabilito l'Inps che fa cadere il principio secondo cui i familiari prestano il loro tempo in forma gratuita senza chiedere compenso.

L’Inps con una nota esplicativa, sentito il parere del Ministero del Lavoro, ha decretato che i nonni potranno usufruire del bonus babysitter a patto che non siano conviventi con i bambini e con il richiedente.

I nonni che non vivono sotto lo stesso tetto con i propri nipoti, potranno quindi essere pagati per fare i nonni.

Il voucher verrà erogato anche nei loro confronti attraverso il Libretto Famiglia perché in questo caso specifico non viene seguito il principio secondo cui i familiari possono offrire solo prestazioni gratuite, senza ricevere una remunerazione.

Come si usa il bonus babysitter

Oltre a poterne beneficiare le babysitter in regola e i servizi di babysitting in regola (onde evitare indagini fiscali da parte della Guardia di Finanza), ne possono quindi usufruire anche i nonni che non vivono sotto lo stesso tetto.

Non solo, tra i beneficiari ci sono anche i centri estivi o i centri integrativi per l’infanzia.

I genitori che non hanno usufruito del congedo parentale possono richiedere il bonus babysitter fino alla cifra massima di 1200 euro o di 2.000 euro in caso di operatore sanitario.

Si ha tempo per inoltrare la richiesta fino al 31 dicembre 2020, ma attenzione perché il bonus babysitter si applica solo per servizi di babysitting (o equivalenti) ricevuti tra il 5 marzo e il 31 luglio del 2020.

I nonni dovranno rilasciare una ricevuta fiscale per il servizio di babysitting prestato ai loro stessi nipoti? Su questo sarà meglio chiedere lumi al proprio commercialista o rivolgersi all’Inps direttamente.