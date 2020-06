Di Maio annuncia taglio cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori dal 1° luglio

In Italia ne trarranno beneficio 16 milioni di lavoratori, che si vedranno accreditare in busta paga fino a 100 euro in più.

Il capo della Farnesina Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook "un importante passo avanti" per i lavoratori: il taglio del cuneo fiscale.

"Dal primo luglio sarà effettivo il taglio del cuneo fiscale che interesserà 16 milioni di lavoratori. Significa più soldi in busta paga, con aumenti fino a 100 euro al mese. Non sara' la rivoluzione, ma è sicuramente un importante passo avanti", ha scritto Di Maio.

Il successivo passo, secondo il ministro pentastellato, dovrà essere "una grande e ambiziosa riforma fiscale":

"dovrà interessare tutti, perché il tema delle tasse esiste e va affrontato con coraggio. E' l'unica strada da intraprendere per sostenere famiglie, lavoratori e imprenditori."

Come trapelato nella giornata di ieri, questa misura a sostegno dei lavoratori dipendenti sarà usufruibile per chi ha nell'anno di erogazione un reddito complessivo non superiore a 28mila euro: in questo modo il provvedimento interesserà un maggior numero di lavoratori, dal momento che finora il bonus Renzi prevedeva un reddito massimo di 26mila euro.