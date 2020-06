Savona: canguro "evade" dal circo e fa un giro in città - Video

Mesi di lockdown sono stati duri da fronteggiare per tutti.

Non solo per gli umani, evidentemente, ma anche per un canguro visto stamane scorrazzare per le strade di Savona.

Il marsupiale fa parte degli animali del circo Millennium, bloccato in città dall'inizio della pandemia, dal quale è temporaneamente "evaso".

Ecco dunque che stamattina, poco prima delle 8, i passanti sorpresi e increduli lo hanno visto aggirarsi per la centralissima Piazza del Popolo e le sue vie limitrofe.

Dopo essersi sgranchito le zampe tra le vie della città ligure, l'animale è tornato da solo nell'area in cui sostano le roulotte del circo.