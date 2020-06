Bollettino di oggi: 188.584 guariti (+969), 34.716 deceduti (+8), 175 nuovi contagiati

Il numero dei casi totali è salito a 240.136, contando i 175 nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno, in calo rispetto al dato di ieri, quando i tamponi positivi erano stati 259. Nell'ultimo giorno sono stati fatti 61.351 tamponi.

Le persone guarite dal Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore sono state 969, che fanno crescere il numero complessivo delle guarigioni dall'inizio dell'epidemia a 188.584.

Oggi sono deceduti 8 pazienti per il coronavirus: è il dato più basso mai registrato dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Complessivamente in Italia sono morte per Covid-19 34.716 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 16.836, 802 in meno rispetto a ieri. Di queste 15.479 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti, 1.260 sono ricoverate in ospedale con sintomi mentre i pazienti in terapia intensiva scendono sotto quota cento, a 97.

Tra i 175 nuovi casi, la maggior parte proviene sempre dalla Lombardia con 77, pari al 44% del totale, seguita dall'Emilia Romagna, che fa segnare 44 casi in più. Sopra dieci casi si registrano in Lazio, Toscana e Piemonte rispettivamente con 18, 12 e 11, otto regioni con zero casi e le rimanenti con casi che oscillano da 1 a 5.