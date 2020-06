Allerta caldo, temperature in aumento tutta Italia: Bologna, Brescia, Perugia le più calde

Allerta caldo in Italia, la Protezione civile e il Ministero della Salute hanno emanato il bollettino “Ondate di calore” per questo ultimo fine settimana di giugno che ci offre una chiara occasione di mare.

Le città con bollino arancione e quindi abbastanza calde, sono Brescia, Perugia e Bologna.

Nello specifico Brescia presenta bollino arancione nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, mentre Perugia e Bologna presentano il bollino arancione nella sola giornata di domenica 28.

Occhio alla allerta caldo in tutta Italia comunque, il Dipartimento di Protezione civile ha emanato i suoi bollettini meteo per il fine settimana indicando temperature in aumento in quasi tutta la Penisola.

E domenica indiscutibilmente sarà una giornata calda in tutta Italia. Molte città avranno il bollino giallo, tra cui Ancona, Bolzano, Milano, Roma, Torino.

Temporali sulle Alpi

Temporali sono previsti nel fine settimana solo lungo l’arco alpino e da lunedì 29 giugno anche su tutta la Liguria.

Tuttavia si tratterà di temporali isolati o rovesci passeggeri.

Sulla Liguria, inoltre, da lunedì arriverà il vento forte e bisognerà stare attenti sia sulla terraferma che in navigazione.