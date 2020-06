Focolaio di Covid-19 a Fiumicino: chiusi 2 locali e 8 contagiati

Alle porte di Roma chiuso un secondo locale dopo che è stato individuato un focolaio innescato da un dipendente di un ristorante originario del Bangladesh. Il locale appartiene allo stesso proprietario del primo ristorante chiuso non appena è stata confermata la positività al Covid-19 del dipendente.

"La Asl Roma 3 dispone la chiusura di un secondo ristorante a causa della positività del titolare di entrambi i locali. Dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi: 2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani. Continua l'indagine epidemiologica e l'esecuzione dei tamponi drive in a Casal Bernocchi. Si raccomanda a tutti i titolari di ristoranti di conservare i contatti degli avventori per facilitare le operazioni di contact tracing qualora si rendessero necessarie ed evitare pesanti sanzioni", si legge nel post su Facebook.

In precedenza era stata segnalata preoccupazione per la scoperta di un focolaio di Covid all'hub logistico Bartolini di Bologna Roveri. Il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna valuta la chiusura.

In base agli ultimi dati diffusi ieri sulla situazione epidemiologica di Covid-19 in Italia, il numero complessivo delle infezioni del nuovo coronavirus dall'inizio dell'epidemia alla fine dello scorso febbraio ha raggiunto quota 239.961, tra cui 34.708 vittime, 187.615 guariti e 17.638 attualmente positivi.