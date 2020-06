Autostrade in Liguria paralizzate mettono a repentaglio l’arrivo dei vacanzieri

Autostrade congestionate in Liguria nel primo vero fine settimana estivo. Migliaia di persone tentano di raggiungere le spiagge liguri, trascorrendo ore nel traffico: in corso lavori ovunque.

Tra Genova e Livorno l’autostrada è congestionata con code che hanno raggiunto i 14 chilometri di lunghezza, in particolare al bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco.

Tutto l’ultimo fine settimana di giugno si preannuncia rovente per le autostrade liguri e in particolare per quelle oggetto delle manutenzioni straordinarie che procedono ormai da anni.

A ostruire, ridurre, congestionare, sono i lavori di verifica e controllo che Autostrade per l’Italia ha programmato tra il 26 e 28 giugno, proprio nel bel mezzo del primo fine settimana caldo di vera estate che ha spinto decine di migliaia di italiani a raggiungere le stupende località di mare liguri.

Ispezioni notturne

In un comunicato stampa Autostrade per l’Italia ha annunciato che nel fine settimana 26 – 28 giugno, sono in programma chiusure notturne per lavori.

L’obiettivo, scrive Aspi, è di terminare il piano di ispezioni e di interventi di “manutenzione sulle gallerie della rete ligure” entro il prossimo 30 giugno.

“Attualmente sulla rete ligure sono impegnate circa 800 maestranze e una task force di 150 tecnici specializzati, con 162 piattaforme elevatrici, mentre è stata duplicata la disponibilità dei mezzi ‘jumbo’ per le chiodature”.

Traffico elevato sulle autostrade liguri

Ecco quando e dove Autostrade per l’Italia prevede un incremento di traffico sulle autostrade liguri.

26 e 27 giugno: A26 tra Ovada e allacciamento con A10 direzione Genova; A7 tra Busalla e Genova ovest direzione Genova; A12 tra allacciamento A7 e Rapallo direzione Livorno; A10 tra Arenzano e Savona in direzione Savona.

Domenica 28 giugno in occasione dei rientri pomeridiani: A10 tra Varazze e allacciamento A26 verso Genova; A12 tra Chiavari e allacciamento A7 verso Genova; A26 tra allacciamento A10 e Ovada verso Alessandria-Gravellona Toce.

Il supporto di Aspi agli automobilisti

“Per supportare gli utenti in viaggio è previsto un incremento dei presìdi lungo le tratte da parte del personale di ASPI per il monitoraggio delle condizioni di viabilità e l'assistenza alle stazioni, carri di soccorso meccanico dislocati nei punti strategici della rete per minimizzare i tempi di intervento, squadre dedicate all'eventuale distribuzione di generi di conforto in caso di accodamenti rilevanti, oltre a mezzi di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco”, si legge nella dichiarazione.