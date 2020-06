Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: 300 arrivi in un giorno

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove in un solo giorno le motovedette della Capitaneria di Porto hanno intercettato e soccorso 10 barchini carichi di migranti. Sono circa 300 le persone sbarcate giovedì sull'isola delle Pelagie, in difficoltà nella gestione degli arrivi a causa delle capacità ridotte dell'hotspot di contrada Imbriacola.

I migranti, per lo più tunisini, algernini, bengalesi e sudanesi, appena sbarcati sono stati sottoposti ai controlli sanitari, disposti dai protocolli anti-covid e poi trasportati al centro di accoglienza. Una parte è stata trasferita a Porto Empedocle.

Altre 118 persone sono in attesa di un porto sicuro sulla Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, che ieri ha effettuato due operazioni di salvataggio nelle zone SAR italo-maltesi e sta continuando la sua attività in mare.

BREAKING @SOSMedItalia ha salvato 67 persone in una seconda operazione nel pomeriggio, nella zona SAR maltese.

118 persone in tutto sono a bordo della #OceanViking. Tutte stanno ricevendo cure dal nostro team medico e di assistenza. La loro salute è attentamente monitorata. pic.twitter.com/D02Gqw47XT — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) June 25, 2020

​Intanto il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al Governo di rafforzare la Sicilia con navi-quarantena, dove poter accogliere in sicurezza i migranti che giungono sulle coste siciliane.

"Malgrado i continui arrivi in Sicilia, il governo centrale si ostina a non dotarsi di ulteriori navi - come da noi richiesto - per ospitare i migranti per la quarantena obbligatoria. Emerge chiara, quindi, che la volontà di Roma è quella di destinare centinaia di queste persone nei malsani e insicuri hotspot dell'Isola. Con l'aggravante che eventuali soggetti positivi sarebbero difficili da gestire senza contagiare tutti gli altri", afferma il governatore.

La richiesta arriva in seguito all'esplosione di un focolaio a bordo della nave Moby Zazà, tra i migranti in quarantena sbarcati a Porto Empedocle con la Sea Watch domenica 21 giugno. I test effettuati sui passeggeri, dopo l'accertamento di un contagiato ricoverato in malattie infettive a Caltanissetta, hanno rilevato 28 casi di positività al Sars-Cov2.