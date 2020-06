Trentino, turista 40enne perde la vita in Valle Aurina

Ieri sera era scattato l'allarme dopo che la donna non era rientrata da una passeggiata in montagna.

Nel corso di un'escursione in Valle Aurina, in Alto Adige, ha perso la vita la turista 40enne Elisa Montanucci.

Originaria dell'Umbria, risiedeva a Treviso e si trovava in Alto Adige per una vacanza insieme al marito e ai due figli.

Ieri aveva deciso di proseguire da sola nella sua passeggiata verso il lago di Gries ma non aveva fatto rientro a casa facendo scattare l'allarme.

In tarda serata la salma è stata rinvenuta in un canale a 2.400 metri di quota per poi essere recuperata dal soccorso alpino.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte della donna.