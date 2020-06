Incendio in una cartiera di Trevi, la carta bruciata colorano di blu fiume vicino

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì in una cartiera di Trevi, in provincia di Perugia. A prendere fuoco sono state 9 tonnellate di carta da macero.

Un'incendio è scoppiato a Trevi, nel perugino, in una cartiera dove era stoccato del materiale da macero. 9 tonnellate di carta hanno preso fuoco, provocando numerosi danni ma fortunatamente senza alcun ferito.

Il fiume Clitunno che scorre lì vicino si è colorato di blu a causa dei coloranti della carta che si sono sciolti con l'incendio.

Ad intervenire per spegnere il vasto rogo sono state tre caserme dei vigili del fuoco, quella di Foligno, quella di Spoleto più un'autobotte da Perugia. Il maxi intervento ha visto anche la presenza di un elicottero dei vigili del fuoco per scaricare acqua in maniera più efficace.

Squadre da Foligno e Spoleto sono al lavoro a Trevi per l'#incendio di carta straccia nel piazzale di una cartiera: sul posto automezzi aeroportuali dei #vigilidelfuoco per l'approvvigionamento idrico #Perugia #23giugno pic.twitter.com/6uknHiF0Za — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2020

Sul posto sono intervenuti anche il 118, polizia e carabinieri, oltre ad un camion del nucleo Nbcr Nucleare Batteriologico, Chimico, Radiologico. A seguire le operazioni anche due funzionari e il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia.

