Scuola, bozza del Piano scuola 2020-2021 con le nuove linee guida

E' uscita la bozza del Piano scuola 2020-2021, che indica le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica a settembre. Tra queste sono previsti turni differenziati e gruppi di studenti più piccoli, la didattica a distanza rimarrà ma solo in misura marginale.

In ogni scuola sarà necessario organizzare gli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica. Questa la base della nuova bozza del Piano scuola 2020-2021 per la riapertura delle scuole a settembre.

"In questi giorni stiamo lavorando senza sosta alle Linee guida per la riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre, un lavoro complesso che stiamo portando avanti con gli stakeholder della scuola, con le Regioni e gli Enti locali e che chiuderemo questa settimana. So che sono molto attese. Stiamo tutti collaborando per il bene dei nostri studenti. Ma la riapertura non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio. Stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, troverà applicazione la legge sull'Educazione Civica. Vogliamo che le scuole siano preparate" dichiara il ministro Lucia Azzolina.

Trasporto pubblico: da garantire orari scaglionati

Per quanto riguarda il trasporto da e verso la scuola, le istituzioni scolastiche dovranno comunicare singolarmente o in forma aggregata all'Ente competente gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l'arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato. Ogni specifica tematica potrà essere oggetto di disamina nei Tavoli regionali o territoriali di coordinamento attivati per contrastare l’emergenza, prevedendo il coinvolgimento delle aziende del Trasporto pubblico locale.

No mascherina per i bambini sotto i 6 anni

Secondo le indicazioni della bozza, l'uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Infanzia: ingresso a fascia aperta e gruppi stabili

Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" (che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori.

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi, tutti gli spazi disponibili dovranno essere 'riconvertiti' in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Raccomandata una continua aerazione degli ambienti, la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

In caso di nuova emergenza, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. Pertanto ogni istituzione scolastica integra il Ptof con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020.

Inserimento dell'educazione civica come materia

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato, inoltre, a tutte le scuole le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica. A partire dal prossimo anno scolastico, il 2020/2021, questo insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia.