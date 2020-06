Campari abbandona l'Italia, decisivi al trasferimento in Olanda 250 milioni di Lagfin

Il Ceo ha specificato che il trasloco riguarderà solo la sede legale, mentre quella fiscale così come l'organizzazione aziendale non sarà soggetta a mutamenti.

Al via il trasferimento della sede legali di Campari, che lascia Milano per approdare nel Paese dei mulini a vento. Decisivo l'intervento della società di maggioranza, la lussemburghese Lagfin di proprietà della famiglia Garavoglia, che ha sbloccato con un investimento da 250 milioni di euro.

"Siamo molto felici di annunciare l'esito positivo dell'offerta Iniziale e, pertanto, l'avveramento delle condizioni sospensive per il trasferimento della sede legale in Olanda, in linea con gli obiettivi della società", ha dichiarato il Ceo di Campari, Bob Kunze-Concewitz. L'operazione, riferisce, verrà perfezionata entro luglio 2020.

L'annuncio del trasferimento era stato dato prima del lockdown e approvato definitivamente a fine marzo dall'assemblea degli azionisti. In seguito a un forte calo di borsa e al conseguente recesso di molti azionisti, l'operazione era entrata in stallo, fino a quando Lagfin non ha deciso di esercitare il diritto di opzione e prelazione sui titoli recedenti.

Il trasferimento della sola sede legale "non contempla alcun cambiamento riguardo a organizzazione, gestione e operatività aziendale, e soprattutto prevede che la residenza fiscale del gruppo sia mantenuta in Italia", ribadisce il Ceo, specificando che "l'obiettivo chiave" resta il "potenziamento del sistema di voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo termine, dunque l'adozione di una struttura flessibile del capitale che possa ulteriormente supportarci nel perseguire opportunità di crescita anche per acquisizioni di dimensioni rilevanti".