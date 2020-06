Napoli, arrestato Emilio Fede per evasione dai domiciliari

Nella serata di ieri è stato arrestato a Napoli l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede, il quale si trovava a cena con la moglie Diana De Feo in un ristorante del lungomare di via Partenope. Lo rivela il quotidiano Roma.

Il noto giornalista era appena arrivato da Milano per festeggiare l'89esimo compleanno in compagnia della moglie, quando sei carabinieri in borghese sono entrati nel locale invitandolo a rientrare in albergo.

Per Fede l'accusa è quella di evasione dagli arresti domiciliari, dove aveva già scontato sette mesi e doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali.

Stando a quanto finora ricostruito, Fede era partito per il capoluogo parteneopeo dopo aver informato i carabinieri di Segrate, in attesa dell'autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese.