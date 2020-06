Roma, Polizia Locale salva cucciolo di gabbiano in mezzo alla strada

Un cucciolo di gabbiamo stremato, spaventato e immobile è stato rinvenuto ieri mattina a Roma, in piazza del Gesù.

Il piccolo animale, che non riusciva a tenersi sulle zampe, è stato trovato e salvato dalla Polizia Locale del Gruppo Centro, ex Trevi.

Gli agenti lo hanno raccolto dalla strada e messo al sicuro, per poi portarlo al centro recupero della fauna selvatica della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), a Villa Borghese.

I medici veterinari hanno registrato e visitato il giovane pennuto, che ha riportato un forte trauma ma per fortuna nessuna frattura e quindi dovrebbe rimettersi in sesto non appena ricevute le giuste cure.

Non capita raramente di trovare piccoli uccelli feriti, caduti dal nido e che non riescono a tornarvi perché non ancora in grado di volare.

Nel caso siano troppo piccoli per volare e non in grado di muoversi, la cosa consigliata è proprio portarli alla LIPU, associazione ambientalista che ha il suo centro di recupero della fauna selvatica a Villa Borghese.

In alcune circostanze però è meglio non toccarli, per esempio nel l momento in cui mettono le piume e sono in grado di lasciare il nido da soli.

In ogni caso è sempre meglio telefonare proprio alla LIPU, che sarà sempre in grado di offrire le indicazioni necessarie.