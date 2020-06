Azzolina: "Proposta la data del 14 settembre" per la riapertura delle scuole

Nelle prossime ore saranno presentate le linee guida per l'apertura. Le scuole riapriranno in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook, il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha anticipato che nelle prossime ore verranno rese note le linee guida per l'apertura delle scuole.

Le linee guida sono scaturite dal confronto tra il Ministero dell'Istruzione e il CTS del Ministero della Salute e giovedì verranno sancite insieme a Regioni ed Enti locali, con cui negli ultimi giorni vi è stato un fitto scambio di dati e documentazioni.

La data di riapertura riguarderà tutte le scuole sul territorio nazionale, che riapriranno coralmente i battenti. Quella proposta è il 14 settembre.

Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, ha sottolineato la necessità di avere meno disagi possibili e ha espresso il desiderio che vengano trovate altre sedi per i seggi elettorali in vista delle prossime elezioni regionali.

"Davvero questa settimana sarà determinante: non vogliamo contrapposizioni; rispetto alla scuola dobbiamo lavorare insieme per dare certezze su come ripartire, lo spirito è questo e mai è stata nostra intenzione entrare in rotta di collisione ma semmai vogliamo lavorare con spirito costruttivo", ha affermato sempre la Grieco.

La conoscenza delle linee guida è stata invocata anche da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, che ne ha dichiarato la necessità per gestire una situazione delicata poiché in almeno il 40% delle aule scolastiche le misure di sicurezza sembrano davvero difficili da far rispettare per ragioni strutturali.

"Secondo i nostri calcoli in una percentuale rilevante delle classi il distanziamento non è materialmente possibile per metratura delle aule e numero degli studenti. Cosa facciamo allora in questi casi? Questa è la domanda principale a cui dovrebbero rispondere le linee guida", ha dichiarato Giannelli all'ANSA.