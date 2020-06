Puglia: aumento del Reddito di Dignità (RED). Che cosa è e chi ne beneficia

La misura di assistenza era stata già varata dalla Regione nel 2016. In seguito all'emergenza coronavirus il suo importo è aumentato a 500 Euro al mese e diventa più esteso il numero dei potenziali beneficiari.

Il Reddito di Dignità (RED) della Regione Puglia è stato aumentato a 500 euro al mese. Aumentato anche il numero delle persone aventi diritto ad usufruirne.

Le misure sono state prese per far fronte all'emergenza coronavirus e alle sue ricadute sull'economia, che hanno avuto effetti nefasti per un gran numero di famiglie italiane.

Dalle ore 14.00 di lunedì 29 giugno sarà possibile per tutti i cittadini pugliesi presentare la domanda online registrandosi al portale regionale o recandosi presso i Caf e i patronati convenzionati con gli Ambiti Territoriali con ISEE aggiornato. Per presentare la domanda è necessaria una attestazione ISEE rilasciata dall'I.N.P.S.

I richiedenti devono essere di età compresa tra i 18 e i 67 anni e risiedere in Puglia da almeno 12 mesi.

La soglia ISEE richiesta quest’anno è pari a 9.360 euro per ciascun nucleo familiare, analoga a quella del reddito di cittadinanza per esserne complementare e garantire anche ci è escluso dalla misura nazionale, come i nuclei familiari più numerosi.

La scelta di innalzare il contributo per tutti i beneficiari a 500 euro, che costituivano la soglia massima di contributo della precedente edizione, è stata presa per fronteggiare la crisi sociale generata da quella sanitaria.

Che cosa è il Reddito di Dignità

Il Reddito di Dignità è una misura di sostegno al reddito che consiste di un contributo economico di 500 euro al mese per un anno.

Tale misura “consente al cittadino beneficiario, previa sottoscrizione di un Patto con il proprio ambito territoriale, di aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale in base al suo profilo psico-sociale, familiare, comunitario e professionale”.

Al beneficiario in cambio è richiesto di partecipare a un tirocinio di inclusione presso aziende o enti pubblici del territorio, oppure di aderire ad attività di cittadinanza attiva anche per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso o ancora beneficiare di formazione anche a distanza. Le ore mensili di attività devono essere almeno 62.

A chi spetta il Reddito di Dignità

I cittadini che vogliono fare domanda devono presentare questi requisiti economici: