Bollettino di oggi: 183.426 guariti (+533), 34.657 vittime (+23), 20.637 casi attuali (-335)

Il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 238.720 dall'inizio dell'epidemia alla fine di febbraio.

Il numero complessivo dei guariti grazie alle 533 guarigioni registrate nell'ultimo giorno è salito a 183.426.

Sul fronte delle vittime, nell'ultimo giorno sono decedute 23 persone, nuovo record positivo migliore del dato di ieri, quando i morti per Covid-19 erano stati 24. Complessivamente in Italia le vittime del coronavirus sono state ad oggi 34.657.

Il numero totale di attualmente positivi è di 20.637, in calo di 335 rispetto a ieri. Notevole calo registrato nell'ultimo giorno dei ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 127 i pazienti in gravi condizioni, con un decremento di 21 rispetto a ieri. Poco più di 2mila, 2.038 per la precisione, sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, 276 in meno rispetto a ieri. Allo stesso tempo 18.472 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in autoisolamento a casa con un decorso della malattia asintomatico o con sintomi di lieve entità.

Dei 218 nuovi positivi rilevati oggi, la maggior parte si trovano in Lombardia, con 143 nuovi contagi, pari al 65,5% del totale. Dopo troviamo Piemonte ed Emilia-Romagna con rispettivamente 26 e 22 casi, seguite inaspettatamente dal Trentino Alto-Adige, che registra un'impennata di 11 nuovi casi. Per tutte le altre regioni meno di 10 i nuovi casi di Covid-19.

Relativamente al numero di tamponi, oggi ne sono stati fatti 28.972, in calo rispetto ai 40.545 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 132,9 test, pari allo 0,8%, in rialzo rispetto alla media di 0,5% registrata negli ultimi giorni.

Al netto dei tamponi ripetuti su pazienti per accertarne la guarigione, oggi sono stati testati 16.152 soggetti. Si è trovato 1 positivo ogni 74 persone, con una frequenza dell'1,3%.