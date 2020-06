Salvini vuole "garanzie totali" su vaccino e app

Secondo il leader del Carroccio, la richiesta di certezze è imprescindibile per salute e rispetto della privacy.

Matteo Salvini ha commentato la notizia, secondo cui in base ad un sondaggio il 41% degli italiani non vorrebbe vaccinarsi dal Covid-19 nel caso venisse creato un vaccino efficace contro l'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Per il leader della Lega, occorrono "garanzie totali" su vaccinazioni e app relativamente a salute e sicurezza.

"Sulle questioni mediche, lasciamo che parlino i medici, ma per la vaccinazione, così come per le app, noi chiediamo garanzie totali sulla salute e sulla riservatezza. Non faccio né il medico né l’ingegnere, quindi lascio ai medici e agli ingegneri il loro lavoro", le parole di Salvini, citato da Askanews.

In precedenza era stato riferito che nonostante nel mondo siano morte oltre 460mila persone a causa del nuovo coronavirus su 8,6 milioni di contagiati, il 41% degli italiani non ha alcuna o poca intenzione di vaccinarsi se si dovesse realmente rendere disponibile un vaccino in grado di proteggerci contro la pandemia da Covid-19. L'indagine sociologica è stata condotta da EngageMinds Hub, centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva annunciato la sottoscrizione di un contratto con la casa farmaceutica Astrazeneca per 400 milioni di dosi di vaccino. L'accordo è stato firmato insieme a Germania, Francia e Olanda. Il vaccino, sviluppato nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, parla italiano, grazie al contributo della Irbm di Pomezia, uno dei leader globali nella produzione di vettori virali.

In Italia, secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, i casi di Covid-19 registrati dall'inizio dell'epidemia a fine febbraio sono stati 238.499, comprensivo di 182.893 guariti, 34.634 deceduti e 20.972 attualmente positivi.