Tragedia a Giaveno, muore 93enne travolto da suo trattore

Nonostante i suoi 93 anni e nonostante oggi sia domenica, un agricoltore di Giaveno, in provincia di Torino, si è messo alla guida del suo trattore per curare la sua terra in Borgata Pogolotti, ma gli è costato la vita.

Sceso dal trattore in via Carso, il mezzo lo ha travolto. Sul posto è giunta l’ambulanza e il personale del 118 che hanno prontamente assistito l’ultra 90enne trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Rivoli dove è giunto in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e la sua fibra, che gli ha permesso di essere ancora alla guida del suo trattore a 93 anni di età, ha gettato la spugna e lo ha consegnato alla miglior vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni l’agricoltore sarebbe sceso dal mezzo agricolo lasciando la marcia in folle, ma senza inserire il freno a mano in una zona probabilmente in pendenza.

Il trattore gli è quindi piombato addosso ferendolo mortalmente e per lui non c’è stato nulla da fare.